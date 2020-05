Dries Van Langenhove betrapt op lockdownfeestje

Kamerlid Dries Van Langenhove uit Opwijk is door de politie betrapt op lockdownfeestje. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Van Langenhove was donderdag aan het feesten samen met 11 anderen in een huis in Gent.

Opwijkenaar Dries Van Langenhove, die voor Vlaams Belang als onafhankelijke zetelt in de Kamer, was volgens het Nieuwsblad donderdag aanwezig op een lockdownfeestje in Gent. De politie viel het pand binnen en deelde iedereen een boete van 250 euro uit. Dries Van Langhenhove zou z’n boete intussen hebben betaald. Aan de VRT liet Vlaams Belang weten dat dit "een fout is waar niet licht mag worden overgegaan". Van Langenhove gaf een week geleden op Twitter nog een sneer naar viroloog Marc Van Ranst toen een foto opdook waarin hij z'n mondmasker op de bus niet droeg. Over z'n eigen aanwezigheid op het lockdownfeestje heeft Van Langenhove op Twitter voorlopig nog geen commentaar gegeven.