Drugssmokkel van luchthavenpersoneel: zes verdachten aangehouden

In het dossier rond de drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem, zijn zes verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde Het onderzoek kwam in een stroomversnelling door het onderzoek naar Sky ECC, waarbij speurders versleutelde berichten uit het criminele milieu konden kraken.

Gisteren viel de politie binnen op tien adressen naar aanleiding van een dossier rond drugssmokkel waarbij personeel van de luchthaven van Zaventem bij betrokken zou zijn. Daarbij werden negen personen opgepakt, waaronder drie inwoners uit Zaventem en drie uit Vilvoorde. “Vijf personen werden door de onderzoeksrechter aangehouden en overgebracht naar de gevangenis, één werd aangehouden via elektronisch toezicht en verblijft thuis”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Een zevende verdachte werd in verdenking gesteld, maar mag voorlopig beschikken. Twee anderen werden niet in verdenking gesteld en mochten eveneens beschikken.”

De bal ging aan het rollen toen de douane van vorig jaar twee achtergelaten reiskoffers ontdekte. In de ene koffer zat 25 kilogram cocaïne, in de andere 12 kilogram. “Al snel werd duidelijk dat de drugssmokkel georganiseerd werd met hulp van binnenuit de luchthaven. De criminele organisatie kon rekenen op de medewerking van een aantal luchthavenmedewerkers die de smokkel faciliteerden”, aldus Vercarre.

Gekraakte berichten uit Operatie Sky konden in verband gebracht worden met de achtergelaten koffers, waardoor het onderzoek in een stroomversnelling kwam. Bij de huiszoekingen gisteren werd ook 217.000 euro cash geld en verschillende voertuigen in beslag genomen.