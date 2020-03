Eén coronapatiënt op intensieve zorgen AZ Jan Portaels

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde ligt momenteel één patiënt die besmet is het coronavirus op intensieve zorgen. Het ziekenhuis maakt de identiteit van de patiënt niet bekend, maar bevestigt wel dat die aan beademingstoestel ligt. Op de corona-afdeling ligt nog een tweede patiënt, maar die is stabiel. De stad Vilvoorde coördineert intussen de opstart van een noodhospitaal in een leegstaande vleugel van het voormalige Van Helmont-ziekenhuis.

De voorbije dagen zijn er in 73 screenings uitgevoerd door het AZ Jan Portaels. Naast de twee patiënten op de corona-afdeling, wacht het ziekenhuis nog op de resultaten van vier andere opgenomen patiënten. Ondertussen wordt ook een leegstaande vleugel van het voormalige Van Helmont-ziekenhuis in gereedheid gebracht om er een zorgschakelcentrum in onder te brengen. Mensen met verontrustende symptomen kunnen door hun huisarts of vanuit het tijdelijk medisch centrum in het cultuurcentrum Bolwerk doorverwezen worden naar het noodhospitaal.

"Mensen die naar het ziekenhuis moeten, maar waarvan de toestand nog niet acuut is, worden hier extra plaatsen ingericht", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Omgekeerd ook. Mensen die in het ziekenhuis verzorgd worden en al iets beter zijn, maar nog niet direct naar huis kunnen, kunnen hier dan tijdelijk opgevangen worden. Het wordt een soort van schakelcentrum tussen AZ Jan Portaels, de huisartsenpraktijken en het tijdelijk medisch centrum." Het noodhospitaal zal vermoedelijk maandag operationeel zijn. Er is plaats voor zo'n 30 bedden.