Eén miljard vaccins getransporteerd via Brussels Airport

Sinds in november 2020 zijn er maar liefst één miljard coronavaccins via Brussels Airport getransporteerd. “Brussels Airport is hiermee de belangrijkste Europese hub voor het transport van vaccins en een betrouwbare partner in de strijd tegen corona”, zegt CEO Arnaud Feist.

De voorbije 14 maanden zijn via de luchthaven van Zaventem 1 miljard vaccins, waarvan 750 miljoen voor export, naar Europa en de rest van de wereld overgevlogen. “We zijn er trots op dat we de kaap van één miljard vaccins, vervoerd via Brussels Airport, hebben overschreden. Dit is onze bijdrage aan de strijd tegen COVID-19 en hiermee ondersteunen we, sinds de eerste vlucht in november 2020, de vaccinatieprogramma's over de hele wereld”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Onze aangepaste infrastructuur voor de afhandeling van vaccins en andere farmaceutische producten voldoet aan de hoogste normen van de farmaceutische sector. Kwaliteit en veiligheid zijn prioritair en elke dag werken wij samen met onze partners om de talrijke transporten van vaccins en pillen naar meer dan 60 landen in goede banen te leiden.”