Een dom ongeval. Gestruikeld vlakbij haar eigen voordeur, en dan volledig plat door een bekkenbreuk: het lot van de 57-jarige Diana Tierens (PRO) is niet slechter gevallen. Enkele uren na het ongeval moest ze haar eed als raadslid afleggen. En dat lukte.. in een rolstoel.

Eedaflegging in rolstoel: 'ik smijt mij in alles'

Het was in Meise een zeer lange, heftige en zware verkiezingscampagne. En dan valt de puzzel ineen: N-VA-Pro Meise en Samen Anders sluiten een ongeziene coalitie. Daar is ook Diana Tierens (57, PRO, 300 voorkeurstemmen) bij. Met heel veel 'goesting' wil ze de eed afleggen, maar die dag verliep even anders. "Ik weet nog altijd niet hoe dit kon gebeuren, maar ik ging het huis uit, trok de voordeur toe, en schoof onderuit,” vertelt Diana. “De pijn was niet te harden. Ik ben meteen naar de spoeddienst gegaan en daar stelden ze een bekkenbreuk vast."

‘Op eigen risico’

Dokters verboden Diana om te bewegen, gezien de ernst van de breuk, maar Diana wilde absoluut aanwezig zijn op de installatievergadering van de gemeenteraad. "Op eigen risico", vertelden de artsen. Diana: "Ik wilde zeker mijn eed afleggen. Gelukkig hielp mijn buurman Harald De Clerck me met zijn ambulancedienst. En dus ging ik vanuit de wagen in een rolstoel naar de installatievergadering in Meise. Eenvoudig was het niet, maar ik smijt ik mij volledig, zowel in mijn werk, in mijn relatie als ten opzichte van mijn kinderen. En nu dus ook in de politiek." Dat de revalidatie van een bekkenbreuk niet evident zal zijn, weet Diana wel. "Iedereen geneest op eigen tempo", zegt ze. "Ik hoop wel op de komende gemeenteraden aanwezig te zijn, ondanks de pijn."

Niet onbelangrijk: volgens het politiek akkoord wordt Diana Tierens in 2022 ook gemeenteraadsvoorzitter, als opvolgster van Katrien Uyttersprot (N-VA). "Kritiek uiten is belangrijk, maar ik wil vooral meer betrokkenheid en zichtbaarheid van het bestuur. Daar wil ik voluit voor gaan", besluit Diana.