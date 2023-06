"Een hittegolf hoort nu eigenlijk een beetje bij onze zomers"

Het wordt ongetwijfeld het gespreksonderwep op heel wat terrasjes dit weekend: het tropische weer. Het kwik stijgt de komende dagen tot 30 graden. We kunnen dus vroeg op het jaar al voor een eerste hittegolf staan. Al is dat volgens meteoroloog Jonas De Bodt uit Liedekerke geen uitzondering meer.

Vandaag is het al warm met temperaturen tot 30 graden, maar volgens weerman Jonas De Bodt is dat nog maar een voorbode. “Het kwik kan stijgen tot 31 graden en ook de nachten blijven met 25 graden erg warm. Tegen de ochtend bereiken we minima van 18 tot 20 graden.”

Vanaf dinsdag wordt het iets kouder, maar we lijven tegen de 25 graden aanschurken. Daardoor is de eerste hittegolf van het jaar in zicht. “Ook in 2017 en 2019 maakten we al een hittegolf mee in juni,” zegt De Bodt. “Dat hoort bij het opwarmend klimaat. Tot de jaren ’90 kwam een hittegolf om de drie of vier jaar voor. De laatste tien jaar hebben we bijna elk jaar een hittegolf gehad. Dat hoort nu eigenlijk een beetje bij onze zomers."

RINGtv zocht verkoeling in Plantentuin Meise. Dat zie je in ons nieuws.