Eerste Pajot-run laat deelnemers zes uur lang lopen

In Pepingen vond zaterdag de eerste editie van de Pajot-run plaats. Dat is een loopwedstrijd die zes uur lang duurt en georganiseerd wordt door een Pajotse triatlonclub. De setting was alvast uniek: de wedstrijd vond plaats in Park Ter Rijst in Heikruis.

Zes uur lang lopen en zoveel mogelijk kilometers behalen. Dat is het doel van de Pajot-run. De leden van de organiserende triatlonclub Patrijot deinzen duidelijk nergens voor terug. “Als we iets organiseren, moet het de moeite zijn. Een marathon is eigenlijk al wat te kort voor onze leden, dus dachten we er een schep bovenop te doen door 6 uur lang te lopen, wat ongeveer 60 kilometer oplevert in de benen,” licht Patrick Jaquemijns toe.

Voor de eerste editie van de Pajot-run werd een parcours uitgestippeld in domein Ter Rijst. Niet de tijdsduur speelt de deelnemers parten, ook de hoogtemeters vragen veel van de sportievelingen. 13 individuele lopers en 7 trio-ploegen nemen deel. De winnaar kwam na 6 uur over de meet met maar liefst 73 kilometer in de benen.