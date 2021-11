Eerstelijnszone Druivenstreek opent half november twee nieuwe vaccinatiecentra

Nu de vaccinatiecentra Markthal (Overijse) en De Maalderij (Zaventem) gesloten zijn en het Agentschap Zorg en Gezondheid alle 65-plussers én zorgverleners uitnodigt voor een boostervaccinatie, opent de eerstelijnszone Druivenstreek twee vaccinatiecentra op een nieuwe locatie. Het nieuwe vaccinatiecentrum voor Hoeilaart, Overijse en Tervuren komt op de voormalige site van het testcentrum in Tervuren. Het nieuwe vaccinatiecentrum voor Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem komt aan de Groenstraat, in het handelscentrum van de gemeente. Beide centra openen op 15 november.

Na de melding van de hogere overheid dat er na 15 oktober toch nog vaccinatiecentra zouden nodig zijn voor de derde prik, ging de eerstelijnszone Druivenstreek op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Die vond ze in Tervuren en Zaventem. Het vaccinatiecentrum voor de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Tervuren wordt ingericht in het voormalige gebouw van FOD Financiën, Museumlaan 5 in Tervuren. Wie in Zaventem, Kraainem of Wezembeek-Oppem woont, kan vanaf half november naar de Groenstraat 21 AB in Zaventem. Een deel van de parking op de Groenstraat zal worden voorbehouden voor wie met de wagen komt. Beide centra zijn ook gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Vanaf 15 november komen zowel 65-plussers als zorgverleners met een volledige basisvaccinatie aan bod. Ze krijgen een boostervaccin minstens 4 maanden na de tweede prik van het AstraZeneca- of de enige prik van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin. De eerste uitnodigingen vertrekken binnenkort, eerst digitaal en daarna op papier. De centra zullen enkel op afspraak werken.