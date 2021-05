Eerstelijnszone Grimbergen zoekt vrijwilligers voor vaccinatiecentra

De Eerstelijnszone Grimbergen zoekt vrijwilligers voor de vaccinatiecentra in Wemmel en Londerzeel. De capaciteit in de centra wordt de komende weken verder opgedreven, maar tegelijkertijd komt ook de zomervakantie waardoor de huidige vrijwilligers minder beschikbaar zullen zijn. Daarom zijn extra handen welkom.

Momenteel werken in de centra in Londerzeel en Wemmel samen zo’n 300 vrijwilligers in een beurtrol. Maar voor de periode vanaf 15 juni tot en met eind augustus zoekt de Eerstelijnszone Grimbergen nog vrijwilligers. “We zoeken onder meer artsen, verpleegkundigen en apothekers, maar ook mensen voor de logistiek en administratie. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor de werking van de vaccinatiecentra JDK Hal en Zijp”, laat de Eerstelijnszone weten.

In de centra worden inwoners uit Meise, Wemmel, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel gevaccineerd. Momenteel worden er 1.000 prikjes per dag gezet, maar dat aantal zal nog toenemen. Wie vrijwillig wil helpen, kan zich via deze website kandidaat stellen.