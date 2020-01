Einde verhaal voor Nosta

Concertclub Nosta, de concertwerking van Nijdrop in Opwijk, krijgt niet langer subsidies van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). In een open brief zegt Nosta dat die beslissing bijzonder hard aankomt. Zo hard dat de organisatie de handdoek gooit. Drie medewerkers verliezen hun job, een vaste waarde onder de Vlaamse concertzalen dreigt voorgoed te verdwijnen.

In het najaar van 2016 krijgt muziekcentrum Nijdrop te horen dat het niet langer structurele subsidies krijgt voor z'n concertwerking. Maar medewerkers vinden de werking opnieuw uit en richten Nosta op. De jonge organisatie gaat voor een gedurfder programma dan voorheen, met meer experiment en veel aandacht voor Belgisch opkomend talent. Een kleine vier jaar gaat de geldkraan vanuit Vlaanderen opnieuw dicht voor Nosta.

In een open brief noemt de organisatie dat een dramatische beslissing. "Behalve het feit dat enkele jonge, gedreven enthousiastelingen met quasi onmiddellijke ingang hun job verliezen, laat deze beslissing op korte én lange termijn een stevige impact na in de brede regio. We werken de voorjaarskalender af, maar daar zal het dus bij blijven", aldus de organisatie. Nosta zat al samen met de gemeente Opwijk. Die wil wel helpen, maar weet nog niet hoe.

Onze regio verliest met Nosta waarschijnlijk één van z'n bekendste concertzalen. Geen veertig tot vijftig optredens per jaar, maar een handvol risicoloze optredens. "We gaan nauwer samenwerken met jeugdhuis Nijdrop, om zo af en toe nog een nieuw concert te organiseren. Er kan enkel heel soms nog eens op veilig worden gespeeld, maar Nosta kan vanaf nu dus niet langer doen waarvoor het in het leven is geroepen: jonge artiesten, groeiende bands en ambitieuze acts het kleinere podium en de bijbehorende groeikansen bieden", besluit de organisatie.