Energiecrisis doet randgemeenten nog niet snoeien in personeel

Door de energiecrisis moeten sommige Vlaamse gemeenten snoeien in het personeelsbestand. Bij de stad Turnhout moeten bijvoorbeeld 60 jobs weg, op een totaal van 600. In de rand rond Brussel is er voorlopig nog geen sprake van dergelijke drastische ingrepen. Dat blijkt uit een rondvraag bij verschillende gemeenten. In Steenokkerzeel wordt zelfs volk aangenomen.

Door de energiecrisis zien gemeentebesturen hun kosten de pan uit swingen. Niet alleen de energiekosten stijgen, maar ook de loonmassa van het personeel neemt toe. Daarom snoeien enkele gemeenten in het personeelsbestand. In de gemeenten in de noordrand is dat nog niet het geval. Zo zal de gemeente Kraainem geen jobs schrappen. “Maar wij zijn wel voorzichtiger met een aantal vacatures”, geeft burgemeester Bertrand Waucquez mee.

Burgemeester Ingrid Holemans is resoluut. “In onze gemeente wordt niet bespaard op jobs van gemeentelijke medewerkers.” Ook burgemeester Jean-Pierre De Groef laat weten dat er op dit ogenblik nog geen plannen zijn om jobs te schrappen in Machelen. In Wezembeek-Oppem ‘is er geen sprake van’ besparingen op personeel. Ook in Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos is wordt er niet gesnoeid in het aantal jobs.

In Wemmel en Londerzeel is er nog geen beslissing. In Vilvoorde houdt men alvast een slag om de arm. “Wij hebben volgende week ons intern overleg over de aanpassing van het meerjarenplan. Dan weten we wellicht meer”, zegt burgemeester Hans Bonte. Buitenbeentje is Steenokkerzeel. Daar verdwijnen al zeker geen jobs. “Integendeel, we nemen net mensen aan”, lacht burgemeester Kurt Ryon. “Zo zijn er onder meer vacatures voor een ICT-coördinator, een schoonmaakster en een toezichter voor buitenschoolse kinderopvang.”