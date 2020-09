Eva De Bleeker is een vertrouwelinge van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. In de strijd om het voorzitterschap van de liberale partij was De Bleeker running-mate van Lachaert. Verder is ze voorzitter van Open VLD Vrouwen en sinds 2012 schepen in Hoeilaart. "Met Eva kiezen we voor een nieuw gezicht en een sterke vrouw die alles in haar mars heeft om de consumentenbelangen en het budgettaire traject te bewaken", zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.