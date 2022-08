Evenepoel slaat eerste keer toe in Vuelta

Remco Evenepoel heeft een eerste keer toegeslagen in de Vuelta. Op de slotklim naar Pico Jano konden zijn naaste concurrenten het versmachtende tempo van de Schepdaalnaar niet aan. De overwinning was voor Jay Vine, Evenepoel wordt de nieuwe leider.

Op negen kilometer van de streep legde Evenepoel zijn kaarten op tafel. Primoz Roglic, Pavel Sivakov en Simon Yates moesten passen, enkel Enric Mas kon het versmachtende tempo van Evenepoel aan. De overwinning in Pico Jano was voor de Australiër Jay Vine. 16 seconden later legde Evenepoel beslag op de tweede plaats. Hij deelt zo een eerste tik uit richting zijn concurrenten. Hij smeerde zowat al zijn tegenstanders een minuut aan hun broek en neemt de rode leiderstrui over van de Fransman Rudy Molard.