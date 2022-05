Expo rond Marc Sleen toont evolutie in maatschappij en strips

‘Een eeuw in verandering’, zo heet de nieuwe tentoonstelling rond Marc Sleen in het Stripmuseum in Brussel. De geestelijke vader van Nero en ereburger van de gemeente Hoeilaart zou dit jaar 100 jaar geworden zijn en Nero 75.

De tentoonstelling in het Stripmuseum in de Zandstraat is niet de zoveelste retrospectieve of een chronologisch overzicht van het leven en werk van striptekenaar Marc Sleen. De organiserende Stichting Marc Sleen koos voor een andere invalshoek: “We hebben geprobeerd om het oeuvre van Marc Sleen te kaderen in de geschiedenis, de maatschappelijke hervormingen en ook de maatschappelijke evolutie te toetsen aan de evoluties in de Nero-strips van Sleen,” duidt curator Yves Kerremans.

De expo ‘Een eeuw in verandering’ loopt nog tot begin maart 2023 in het Stripmuseum, Zandstraat, 1000 Brussel.