Extra camera's en gescheiden parkings langs snelweg in Groot-Bijgaarden

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, trekt de komende vijf jaar zo'n 10 miljoen euro uit om 7 snelwegparkings in Vlaanderen opnieuw aan te leggen en beter te beveiligen. Een daarvan is die in Groot-Bijgaarden.

Een aantal Vlaamse snelwegparkings worden door mensensmokkelaars gebruikt om er transmigranten in vrachtwagens te stoppen. Dat gebeurt onder meer in de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil die praktijken nu een halt toeroepen. Zeven parkings waaronder die van Groot-Bijgaarden worden heraangelegd. Er komen meer camera's en een omheining en er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten parkings. Voor pendelaars en toeristen, voor vrachttransport en voor dubbel gebruik. Auto's of vrachtwagens mogen wel nog op parkings van het andere type stoppen, maar worden gestimuleerd om in de aangepaste zones te gaan staan.