Burgemeester Hans Bonte vindt het onbegrijpelijk dat de veiligheidsdiensten het niet nodig vinden om de moskeeën in ons land beter te beveiligen. Volgens hem onderschat het OCAD de dreiging van extreemrechts. Volgens Bonte maakt de moslimgemeenschap in Vilvoorde zich ernstige zorgen. In Vilvoorde worden daarom maatregelen genomen op lokaal vlak. Er is aan de moskee in Vilvoorde extra politietoezicht en er worden controles gehouden.