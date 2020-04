Extra veel vraagtekens voor TSO-en BSO-scholen

Vanaf maandag 18 mei gaan de schoolpoorten opnieuw open, met mogelijk al een proefdraaidag op 15 mei. In de lagere school kunnen de leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar weer naar school. In het secundair onderwijs worden al zeker de leerlingen uit het zesde en zevende jaar opnieuw op de schoolbanken verwacht. In technische en beroepsscholen brengen de coronamaatregelen nog extra vraagtekens met zich mee.

Hoe worden klassen opgedeeld? Op welke manier kunnen leerlingen en leerkrachten veilig naar school? Op die en nog veel meer vragen formuleren de schooldirecties momenteel een antwoord. Een huzarenstuk, zeker in scholen waar veel praktijklessen gegeven worden. Want hoe zorg je voor een veilige afstand in praktijklokalen waar leerlingen normaal vaak samen aan een machine of werkbank werken? RINGtv vroeg aan de directie van de secundaire school ZAVO in Zaventem hoe zij het daar willen aanpakken. Het resultaat vanavond na 18u in ons nieuws.