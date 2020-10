Fatima El Boubsi volgt Sammy Mahdi op in de Vilvoordse gemeenteraad

Fatima El Boubsi volgt Sammy Mahdi (CD&V) op in de Vilvoordse gemeenteraad. Mahdi is staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de nieuwe regering. Om zich optimaal te kunnen engageren voor zijn bevoegdheden binnen de federale regering, stelde hij zijn zetel in de gemeenteraad van de stad Vilvoorde ter beschikking.

Sammy Mahdi gaf zelf aan geen voorstander te zijn om te cumuleren. De kersversie staatssecretaris blijft wel nauw betrokken bij de lokale CD&V-afdeling en zal zich actief inzetten voor lokale dossiers, maar de 46-jarige Fatima El Boubsi neemt zijn plek in de gemeenteraad in. El Boubsi is in het dagelijkse leven verpleegkundige in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. "Ik ben heel trots dat ik de kans krijg om mijn stad te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Als verpleegkundige ben ik het gewoon om voor mensen te zorgen. Dat is ook wat ik als gemeenteraadslid voor mijn stad wil doen. Zorgen voor alle Vilvoordenaars", aldus El Boubsi.

Foto: CD&V Vilvoorde