Fedasil gaat met Moldavische vluchtelingen in kraakpanden praten

De Moldavische vluchtelingen hebben sinds begin maart hun onderkomen gezocht in een zevental leegstaande panden vlakbij de oude Renault-fabriek. De vluchtelingen - waaronder een zwangere vrouw, baby’s en kinderen - wonen er in zeer gevaarlijke omstandigheden. Omdat hij dat niet verder kan toelaten heeft burgemeester Hans Bonte (Vooruit) beslist dat de panden moeten gesloopt worden. Het gevolg is dat de panden bij deurwaardersbevel volgende week dinsdag ontruimd worden, zelfs met inzet van politie als de vluchtelingen niet willen vertrekken.

Bonte wil dit te allen prijze vermijden. Hij roept staatssecretaris Samy Mahdi en zijn diensten al een paar weken op om een humane oplossing te vinden. En nu lijkt er toch wat beweging te komen. "Het gaat in principe om mensen in onwettig verblijf", klinkt het op het kabinet. "Het speciaal statuut, waardoor vluchtelingen uit Oekraïne niet in de asielprocedure terechtkomen, geldt namelijk niet voor mensen uit Moldavië. Ook asielopvang via Fedasil is niet opportuun omdat in het algemeen personen uit Moldavië geen nood hebben aan internationale bescherming."

Noch de asielprocedure, noch de tijdelijke bescherming zijn dus geschikt voor de personen die in de woningen op de Schaarbeeklei verblijven. Dat neemt echter niet weg dat de situatie van de families erg precair is. "Het ‘Reach Out’-team van Fedasil zal daarom met de betrokken personen praten. Op die manier kan nagegaan worden welke status ze hebben en welke opties ze hebben om op een legale manier in België te verblijven. Als dat niet kan, zal er bekeken worden of vrijwillige terugkeer kan", zo laat het kabinet weten.