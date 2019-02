Foto van Galmaardse klimaatbrosser gaat de wereld rond

DiCaprio is blijkbaar onder de indruk van de klimaatbetogingen in ons land. De acteur, die ook klimaatactivist is, deelde een foto van de mars met daarop een aantal jonge klimaatbetogers. Een van hen is Sterre De Taeye, een meisje van 15 uit Galmaarden. De foto van de jongedame (linksonder in beeld) ging een paar keer de wereld rond, gezien DiCaprio maar liefst 28,8 miljoen volgers heeft op het populaire socialmediakanaal Instagram. De foto van Sterre werd al bijna 1 miljoen keer leuk gevonden.