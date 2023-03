Frank Vandenbroucke: "Patiënten mogen vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden"

Als je de 112 belt voor iemand die dringende medische hulp nodig heeft, gaan snelheid en gezondheid voor. Maar dat betekent dat je als patiënt meestal niet weet in welk ziekenhuis je terecht komt. Als je in Vlaams-Brabant woont en zeker in de Vlaamse Rand kan het dat je belandt in een hospitaal waar ze geen Nederlands kennen. “De algemene regel is dat je als patiënt geen keuze hebt. Die 112 gaat je brengen naar het ziekenhuis waar je het snelste geraakt”, legt minister Vandenbroucke uit. “Maar, als je duidelijk bij bewustzijn bent, kan je uitdrukkelijk vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden. Voorwaarde is wel dat de extra tijd die daarvoor nodig is, niet meer dan 12 minuten rijtijd is en er nog voldoende plek is. Het is geen absoluut recht, maar wel belangrijk dat de mensen het vragen. Ik ga de burgemeesters van de regio en de provinciegouverneur aanschrijven om ervoor te zorgen dat de mensen weten dat ze dat kunnen vragen en dat dat vaak, als het mogelijk is, ook zal gebeuren.”