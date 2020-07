Geen 80 serviceflats, maar 56 woningen aan Hippodroom Sterrebeek

In 2017 kreeg bouwheer Urbion een vergunning voor 80 serviceflats in het Sterea-project aan de Hippodroom van Sterrebeek in Zaventem. “Drie jaar later blijkt dat de gemeente Zaventem meer dan voldoende kwalitatieve seniorenkamers heeft in de Woonzorgcentra Trappeniers (OCMW), Sint-Antonius, Ter Burg en recent ook De Wandelgang, waar ook serviceflats voorzien zijn”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). Urbion schakelde daarom over op eengezinswoningen. De aanvraag die de bouwheer indiende, omvatte 67 van die woningen. Maar dat vond het schepencollege van Zaventem te veel. “Na de inspraakprocedure hebben wij gekozen voor een belangrijke reductie van het bouwprogramma. Het aantal woongelegenheden zakt van 80 naar 56 en het aantal bouwlagen van 4 naar 1 en 2, en in beperkte mate 3”, zegt Dewandeleer. “We kiezen ook resoluut voor een pachthofmodel. Dat betekent dat er gebouwd wordt in een vierkante structuur waarbij de binnenruimte een grote gemeenschappelijke tuin is”.