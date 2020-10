Geen Breugeltoren op Kesterheide

Er komt geen uitkijktoren op de Kesterheide in de Gooikse deelgemeente Kester. Die uitkijktoren moest een blijvende herinnering worden aan het Bruegeljaar, maar omdat vier betrokken gemeenten het onderling niet eens raakten, is de vervaldag om subsidies aan te vragen overschreden.

Het moest een toeristische attractie worden bovenop het hoogste punt van het Pajottenland. Een uitkijktoren met een panoramisch overzicht over het glooiende Pajottenland, een monument vergelijkbaar met de Vlooybergtoren in Tielt-Winge. De provincie Vlaams-Brabant gaf vorige zomer het licht op groen voor 140.000 euro subsidies, maar de betrokken gemeenten Gooik, Lennik, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw raakten het niets eens over het project. Daardoor werd geen subsidiedossier ingediend.

Volgens de gemeente Gooik is zo’n uitkijktoren zonder subsidies financieel niet haalbaar. De gemeente spreekt van een gemiste kans voor het toerisme in het Pajottenland. De plaatselijke afdeling van Groen stelt nu voor om het budget die voor de Bruegeltoren was uitgetrokken, te investeren in extra bos en speelnatuur.