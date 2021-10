Geen coronapas in Vlaamse rand

Het was de Vlaamse regering die vandaag de knoop moest doorhakken over de mogelijke invoering van een coronapas in de Vlaamse Rand, naar het voorbeeld van Brussel. Maar die pas komt er dus niet in de Rand. “De vaccinatiegraad ligt in Vlaanderen hoog. Ook in de Vlaamse rand stijgt hij nog altijd”, reageert Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) op Twitter. “De Vlaamse regering besliste daarom vandaag om geen coronapas in te voeren in sommige Vlaamse steden en gemeenten. We hebben geen pasjesmaatschappij nodig.” Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) is niet gelukkig met de beslissing van de Vlaamse regering. "Ze laten de gemeenten van de Vlaamse rand in de steek. We hebben die coronapas nodig om ons vaccinatiebeleid kracht bij te zetten. Dit is echt geen goed nieuws", reageerde Bonte bij Radio 1.