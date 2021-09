In Lot, een deelgemeente van Beersel, komen er dan toch geen zévende en achtste windturbine bij in de industriezone Heideveld, op de grens met Huizingen. De Raad van State heeft de vergunning ervan vernietigd, nadat Beersel naar de rechter was getrokken.

Geen extra windmolens in Lot: "Beter in het Hallerbos of het Zoniënwoud"

Burgemeester Hugo Vandaele is bijzonder opgelucht over de beslissing van de Raad van State. Extra geluidshinder en slagschaduw kan er in Lot écht niet meer bij, zegt hij. “Lot heeft al z’n bijdrage geleverd”, aldus Vandale. “Er is een autostrade. Er is een kanaal. Er is een spoorweg. Lot heeft al zes windturbines in de onmiddellijke omgeving. Ik denk dat het daarmee voldoende is voor die deelgemeente. En dat nu anderen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik kijk dan vooral naar die gemeenten die voor het ogenblik ook alle moeite van de wereld doen om zelfs een éérste windturbine te weigeren.”

Volgens Vandaele moet Vlaanderen ook maar eens nadenken over een juiste plek voor zulke turbines. Vandaag worden ze vaak langs rechte lijnen neergepoot, zoals spoorwegen, kanalen en autostrades. Dat werkt misschien in andere landen, maar in België doorkruisen die te vaak dorpskernen, vindt Vandaele. “Waarom kiest men niet voor het Duitse model en gaat men naar natuurgebieden? Als je het Eifelgebied bekijkt in Duitsland, daar staan grote windparken in het midden van het woud. Waarom kan dat niet overwogen worden? “Wie zegt dat het Hallerbos niet zou kunnen of het Zoniënwoud, of park Midden-Limburg?”, vraagt Vandaele zich af.