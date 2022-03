Geen zware inbreuken vastgesteld bij grootschalige inspectie bij PostNL in Vilvoorde

Het ging om een controle van de arrondissementscel die wordt voorgezeten door de arbeidsauditeur met daarin alle sociale inspectiediensten en vertegenwoordigers van de politie. “De bedoeling was om na te gaan of de inbreuken die in het verleden zijn vastgesteld op andere sites van PostNL zich ook voordeden in Vilvoorde”, legt Natasha De Vylder van het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde uit.

“Er werd tijdens de controle één shift gecontroleerd van 69 koeriers en daarbij werden geen zware inbreuken vastgesteld. Er werd onder meer nagegaan of de koeriers legaal in België zijn en of ze ingeschreven zijn bij hun werkgevers. Daarbij bleek dat er geen illegalen tewerkgesteld werden. Er was ook geen sprake van kinderarbeid. Er zijn een paar mensen waarbij verder onderzocht wordt of ze wel degelijk deeltijds werken. Sommigen konden namelijk hun arbeidscontract niet voorleggen of hadden hun uurrooster niet bij wat normaal moet als je deeltijds werkt. Maar dat waren eigenlijk de enige inbreuken. Dit gaat nog verder onderzocht worden of dit nu in orde is of niet. Er is voorlopig geen sprake van boetes. Er zijn duidelijk grote inspanningen door PostNL geleverd na de inbreuken die bij controles op andere sites werden vastgesteld”, besluit De Vylder.

Foto: Google Maps