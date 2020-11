Gekibbel over mogelijke uitbreiding politiehuis zone TARL

In de politiezone TARL, die de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke omvat, is er discussie over een nieuw politiecommissariaat. Het huidige gebouw in Liedekerke is te klein geworden, maar hoe fel er moet worden uitgebreid, verdeelt de politieraad.

Iedereen is het er over eens: het huidige hoofdccommissariaat aan de Affligemsestraat in Liedekerke is te klein voor de politie. Onder meer de verhoorlokalen en refter moesten al plaats ruimen voor extra kantoorruimte en er zijn te weinig parkeerplaatsen voor alle dienstvoertuigen en voor de bezoekers. Na lang beraad blijkt het neerpoten van een nieuwbouw naast het huidige gebouw de beste optie. Daarvoor zou het oude rijkswachtgebouw met de grond gelijk moeten worden gemaakt.

Een concreet plan voor een nieuw commissariaat is er nog niet, maar er is alvast veel discussie over het beschikbare budget en de mogelijke kostprijs. Een eerste studie wees uit dat een ondergrondse parkeergarage wenselijk zou zijn, maar dat zou een flinke meerkost betekenen en te duur zijn voor het beschikbare budget. N-VA-leden van de politieraad vrezen echter dat als er geen ondergrondse garage gebouwd wordt, het nieuwe politiehuis opnieuw snel te klein zal blijken te zijn. Klopt niet, zegt de voorzitter van het politiecollege Michel Vanderhasselt. Zijn reactie en andere meningen zie je in ons nieuws.