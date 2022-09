Gemeente Beersel bespaart op elektriciteit en personeel

Net als andere gemeenten ziet Beersel de kosten van energie oplopen. Zo kostte de straatverlichting de voorbije jaren zo’n 400.000 euro, maar is die kost nu opgelopen tot zo’n miljoen euro. Daarom voert de gemeente enkele besparingsmaatregelen in. Het licht aan monumenten zoals het Kasteel van Beersel en de kerk van Alsemberg gaan ’s avonds uit, de verwarming in gemeentelijke gebouwen, scholen en sportzalen wordt lager gezet. Verder wil de gemeente Beersel ook besparen door tijdelijk geen personeel aan te werven.

“Bijna alle geplande aanwervingen zijn uitgesteld”, meldt schepen van Financiën Eddy Deknopper aan Radio 2. “Tijdelijke vervangingen die gepland waren, worden niet doorgevoerd en ook mensen die met pensioen gaan worden niet vervangen. Daardoor wordt de forse stijging van de personeelskost teruggebracht tot 38.000 euro.

Jaarlijks geeft Beersel zo’n 20 miljoen euro uit aan personeel. De gemeente beseft dat de aanwervingsstop een tijdelijke maatregel is omdat de werkdruk zal stijgen. “Op dat moment is dat nog geen probleem, maar we kunnen niet alle aanwervingen eindeloos stopzetten en hetzelfde verlangen van het personeel. We zullen dus goed onze meerjarenplanning moeten herbekijken”, aldus Deknopper.