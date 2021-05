Gemeente Gooik keurt plannen STEAM Academie Oetingen goed

De STEAM-academie komt in de gebouwen van de lagere school De Oester. B-PHOT Brussels Photonics, een onderzoekscentrum van de VUB rond fotonica in Oetingen, is de drijvende kracht achter het project. “Gooik is de perfecte centrale locatie om dat te doen. De academie zal een plaats zijn waar iedereen 21ste-eeuwse vaardigheden kan ontwikkelen”, zegt professor Hugo Thienpont. “Naast leerlingen van het lager en secundair onderwijs, wil de STEAM Academie ook jongeren, leerkrachten, inwoners en ondernemers uit de regio aantrekken.”

Studenten en wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel zullen hun theorie er kunnen toepassen in de praktijk. De universiteit voorziet onder meer een aula voor 150 personen. Daarnaast komen er ook verschillende ruimtes, waaronder een labo voor techniek en technologie en één voor biowetenschappen. Verder komt er ook buitenlabo met een groeituin achter het huidige fotonicacentrum.

“Het educatief centrum zal zomerkampen en andere activiteiten huisvesten. Er komt zelfs een testomgeving voor de digitale klas van de toekomst, waar leerlingen lessen kunnen ervaren met digitale hulpmiddelen”, aldus Thienpont. “Daarnaast krijgen ook de bibliotheek, de tekenacademie en de muziek-, woord-, en dansacademie een onderkomen in de STEAM Academie. Die combinatie zal tal van interessante synergiën doen ontstaan.”

Foto: VUB