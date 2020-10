Gemeentelijke kleuterschool Wemmel dicht door corona

De kleuterschool van de Franstalige gemeentelijke school in Wemmel is gesloten, nadat alvast vier leerkrachten positief testten of covid-19. Zo'n 250 kleuters moeten een week lang verplicht thuis blijven.

“De oorzaak van de besmettingen is onduidelijk en alle personeelsleden worden uit voorzorg getest. Er zijn vier bevestigde besmettingen bij de leerkrachten in de kleuterschool. Nog niet alle resultaten zijn gekend. Er zijn nog enkele leerkrachten met symptomen getest,” vervolgt schepen van Onderwijs Raf De Visscher (LB Wemmel).

De kleuterschool van de Franstalige gemeentelijke school in Wemmel is alvast gesloten tot en met zondag 18 oktober 2020. Die beslissing werd genomen in samenspraak met de gemeentelijke crisiscel, de medische SPOC van de Eerstelijnszone regio Grimbergen, de arbeidsgeneesheer van de school en de CLB-arts.

“De kleuterschool is gevestigd in de Prins Boudewijnlaan. Het gaat om elf klasjes, zo’n 25 kinderen per klas. Er wordt geen enkel risico genomen. De lagere school van het Franstalig gemeentelijk onderwijs is op een andere locatie gevestigd en blijft dus open. De ouders en leerlingen werden door de school op de hoogte gebracht. Omdat het risico te groot is, wordt er ook geen opvang voorzien,” besluit de schepen.

Foto: Google Maps