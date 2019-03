Gemeenteraadsvoorzitter eist erkenning moskee

Serkeyn haalde hierbij uit naar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) die er enkele weken geleden voor pleitte om de erkenning van gebedshuizen zoals Masjid Annasr, waarvan de aanvraag al meerdere jaren hangende is, met vijf jaar uit te stellen. In een toespraak zei de gemeenteraadsvoorzitter dat “deze moskee, die al meer dan 30 jaar in Vilvoorde functioneert, een zeer positieve bijdrage levert tot de integratie van inwoners met een migrantenafkomst. Dat Homans de moskee niet wil erkennen, is nefast voor hun werking.”

Na de officiële ontvangst door het stadsbestuur ging de Marokkaanse ambassadeur door in dialoog met een 60-tal leden van Marokkaanse gemeenschap in Vilvoorde, waaronder heel wat jongeren. De Marokkaanse gemeenschap in Vilvoorde wordt overigens geschat op een 800-tal Marokkaanse niet-Belgen en 2000 à 3000 Belgen van Marokkaanse afkomst.