Gewapende overval op Albert Heijn in Zaventem

Er is maandagavond een gewapende overval gepleegd op de Albert Heijn in de Hoogstraat in Zaventem. De politie hield een klopjacht en vroeg omwonenden een tijdlang binnen te blijven. De dader sloeg op de vlucht met een onbepaalde geldsom.

Een gewapende en gemaskerde stapte maandag rond sluitingstijd – iets voor 20 uur – het Albert Heijn-filiaal in Zaventem binnen. “Hij bedreigde een kassierster met een wapen en eiste de inhoud van de kassa. Vervolgens nam hij te voet de vlucht. De politie van Zaventem is met alle beschikbare ploegen op zoek naar de dader. De RAGO-helikopter van de federale politie geeft daarbij bijstand”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen van de politie van Zaventem. De omvang van de buit is voorlopig onduidelijk. Niemand raakte gewond. De dader is spoorloos.