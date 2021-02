Goed nieuws voor Finn: mucomedicijn wordt terugbetaald

“Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke laat weten dat het medicijn goedgekeurd is voor terugbetaling”, zegt Stefan Joris, directeur van de Belgische Mucovereniging. “Daar zijn we ontzettend blij mee. Na bijna vijf jaar is het zo ver. Eindelijk vooruitgang. Het gaat om het medicijn ‘Orkambi’ voor kinderen van 2 tot 11 jaar en ‘Symkevi’ voor patiënten vanaf 12 jaar. Concreet kunnen we nu beginnen met bij kinderen vanaf 2 jaar de permanente achteruitgang af te stoppen en hen te stabiliseren zeker wat betreft hun longinhoud. Zodanig dat niet alleen hun levenskwaliteit maar ook levensverwachting zal stijgen. Eigenlijk hebben we in België tot nog toe enkel symptoombestrijding kunnen doen. Dit medicijn doet iets aan de ziekte zelf, het werkt in op de oorzaak. We waren samen met Noorwegen het laatste land in West-Europa waar het nog niet terugbetaald werd. Onder de vorige minister is het dossier drie keer ingediend en niet goedgekeurd. We zijn onze nieuwe minister toch wel dankbaar dat hij vond dat het lang genoeg geduurd heeft en het er nu doorgeduwd heeft.” De terugbetaling is ook goed nieuws voor de kleine Finn, een kereltje van drie uit Nossegem, die aan muco lijdt. Zijn verhaal lees je hier.