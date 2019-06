Golf Sterrebeek beter geïntegreerd in omgeving

In en rondom de golfsite in Sterrebeek gebeurden de jongste maanden heel wat aanplantingen. Het gaat om 6 hectare bosaanplantingen en 1 kilometer nieuwe heg. Doel is om de golfsite zo beter te integreren in het omliggende landschap.

De voorbereiding en de uitvoering van deze werken gebeurde in nauwe samenwerking tussen Regionaal Landschap Brabantse Kouters, The National Sterrebeek, de gemeente Zaventem en de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura.

Meer dan 6 hectare bos werd aangelegd en dat is goed voor meer dan 12000 stuks plantgoed. Ze werden aangeplant over het hele terrein. Bovendien kwam langsheen het wandelpad Weg van Gorzen, dat dwars door de golfsite en de akkers loopt, een inheemse gemengde heg met een lengte van één kilometer.

Volgens Petra Noë van The National was het van meet af aan de bedoeling om de golfsite ecologisch in te richten en uit te baten door rekening te houden met de natuur in de omgeving. "Daarbij hebben we beslist om meer streekeigen aanplantingen te doen met extra aandacht voor inheemse soorten met een grote ecologische meerwaarde. Op termijn zal dat nog positiever zijn voor de gorzen, zwaluwen en vleermuizen die we regelmatig op de site waarnemen."