Gooikse kinderen vieren carnaval

In Gooik stond vandaag alles in het teken van carnaval. Ongeveer honderd kinderen waren tijdens deze krokusvakantie op de afspraak.

Dolle pret vanmiddag in de Cultuurschuur van Gemeenschapscentrum De Cam in Gooik op de carnavalanimatiedag van Speelplein ’t Foesnsjke. Hoewel jaarlijks, dat moet je nu ook niet te letterlijk nemen. Meer dan honderd kinderen tussen 2,5 en 14 jaar jaar zetten de boel en hele dag op stelten. Ook buiten werd er duchtig geravot door de iets groteren. Maar groot of klein, allemaal hebben ze een onvergetelijke dag beleefd.