Gooikse leerlingen leren gevaren van dode hoek

Leerlingen van Gooikse dorpsscholen kregen vandaag een les rond dodehoekeducatie. Broodnodig vindt de gemeente Gooik, want in ons land gebeuren er jaarlijks gemiddeld 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers.

De helft van deze ongevallen zijn zeer ernstig. De slachtoffers zijn vooral 11- tot 20-jarigen en senioren. De Gooikse leerlingen krijgen daarom een theorie- en praktijkles. Tijdens de theorieles op school krijgen ze onder andere filmpjes te zien. Nadien mogen ze ook zelf achter het stuur van een vrachtwagen kruipen. Op deze manier leren ze de gevaren van de dode hoek beter kennen.

“We willen graag ons steentje bijdragen om het aantal dodehoekongevallen te laten dalen. Deze dodehoekeducatie helpt daarbij echt”, zegt Christa Dermez (CD&V), Schepen van Onderwijs in Gooik. “Kinderen beseffen beter de gevaren en door dit zelf te ondervinden, blijft het ook beter hangen. Het is fijn dat we dit tweejaarlijks samen met alle partners kunnen organiseren.”