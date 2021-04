Gooikse STEAM-academie moet in 2024 de deuren openen

De STEAM-academie die komt in de gebouwen van de dorpsschool in Oetingen, moet in 2024 de deuren openen. In het project krijgen ook de bibliotheek en de Gooikse muziek- en dansacademie een plaats.

De drijvende kracht achter de STEAM-academie is professor Hugo Thienpont, directeur van het VUB Photonics Innovation Center in Oetingen. De verkoop van de gebouwen wordt goedgekeurd tijdens de volgende gemeenteraad en zou de gemeente zo’n 500.000 euro opleveren. Bedoeling is om de school om te bouwen tot een plek waar jongeren kunnen leren over wetenschap en techniek. Lagere scholen zullen er bijvoorbeeld op excursie kunnen in een fablab, biolab en een hoogtechnologische biotuin.

De komende weken wordt de deal tussen de Vrije Universiteit Brussel en de gemeente Gooik afgerond. In het akkoord staat ook dat de Gooikse bibliotheek en de Academie voor Woord, Kunst en Dans een onderkomen krijgen in de STEAM-academie. De gebouwen van dorpsschool komen volgend jaar leeg te staan omdat de school verhuist naar een nieuwbouw. In 2024 moet de STEAM-academie dan de deuren openen.