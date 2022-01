Gordel-bezielster Carla Galle overleden

Carla Galle uit Beersel is overleden. Galle was van 1991 tot aan haar pensioen in 2013 de grote baas van Bloso, het huidige Sport Vlaanderen. Ze werd 73.

Vanuit haar functie zette ze het topsportbeleid in Vlaanderen mee op de kaart. Voor haar afscheid aan Bloso hier negen jaar geleden had Galle er al een sportieve carrière opzitten. Zo nam ze in 1968 als zwemster deel aan de Olympische Spelen in Mexico-Stad. Onze regio kent Carla Galle ook als een van de bezielers van De Gordel. Galle woonde lang samen met haar man en politicus Karel Van Miert in Beersel.