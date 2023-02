Grimbergen in beroep tegen beslissing provincie asfaltcentrale

De gemeente Grimbergen gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie dat de asfaltcentrale in de gemeente mag overschakelen op vuile gasolie in plaats van gas. De provincie legt daarbij bijkomende maatregelen op, maar dat is niet voldoende voor Grimbergen.

In oktober vorig jaar gaf het schepencollege van Grimbergen een negatief advies over de wijzigingsaanvraag van de asfaltcentrale om voor een periode van maximaal twee keer per jaar te mogen omschakelen van aardgas naar gasolie (diesel). De BV Asphalt nv vroeg die wijziging aan voor haar productiesite in Grimbergen omwille van de hoge gasprijzen.

“Maar inmiddels waren de gasprijzen sterk gedaald en gaf het gemeentebestuur een negatief advies,” aldus burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “Er waren bovendien meer dan 200 bezwaarschriften, waaronder een petitielijst van buurtbewoners. Gasolie is ook meer vervuilend dan gas.”

Inmiddels besliste de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om toch een vergunning te verlenen om over te schakelen naar gasolie, weliswaar onder voorwaarden. “We zijn compleet verrast door die beslissing,” aldus Laeremans. Het gemeentebestuur tekent dan ook beroep aan tegen de beslissing van de provincie.

Strenge voorwaarden

Gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) vindt dat de provincie net wél een goede beslissing nam. “We hebben strenge bijkomende voorwaarden opgelegd. Zo moet er sowieso een actieve koolfilter geïnstalleerd worden. En indien de gasprijs onder de 76 euro per megawatt-uur ligt, mag er niet op diesel worden overgeschakeld. We beschouwen de aanvraag van de asfaltcentrale als een maatregel in noodgeval. Totnogtoe moesten ze nog niet overschakelen.”