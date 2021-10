Grimbergen gaat de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort

Grimbergen gaat de komende week de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort. Het doet dat naar aanleiding van de Week van de Handhaving. De gemeente focust zich vooral op vuil in de onmiddellijke omgeving van handelszaken. “Overtreders moeten er niet op rekenen dat ze wegkomen met hun storend gedragd”, zegt schepen van Afvalbeleid Yves Verberck.

In heel Vlaanderen worden de komende week de controles op zwerfvuil en sluikstort fors opgedreven. Heel wat lokale besturen en politiezones, de afvalintercommunales en Vlaamse partners bundelen de krachten. De focus van Grimbergen ligt dit jaar op het zwerfvuil dat rond bepaalde handelszaken achterblijft en het weren van hondenpoep in het Grimbergse straatbeeld. “We pasten ons gemeentelijk politiereglement aan zodat handelszaken die voedingsmiddelen verkopen die ter plaatse geconsumeerd worden een bijkomend vuilbakje moeten plaatsen tijdens hun openingsuren. Zo vermijden we dat er extra zwerfvuil ontstaat”, zegt schepen van Afvalbeleid Yves Verberck.

Daarnaast gaat Grimbergen de komende week ook mobiele camera’s inzetten op hotspots. “Steeds meer mensen uit de buurt steken de laatste jaren de handen mee uit de mouwen om onze gemeente proper te maken en vooral te houden. Die mensen verdienen niet alleen een schouderklopje, ze moeten er ook op kunnen rekenen dat de overtreders niet wegkomen met hun storend gedrag”, benadrukt Verberck.

De Week van de Handhaving is een initiatief van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de lokale besturen. “Je kan het vergelijken met de flitsmarathons. Het hele jaar door wordt er gecontroleerd, maar één week per jaar staat het extra hoog op de agenda. Het moet de impact en de greep op sluikstorters en zwerfvuil veroorzakers nog versterken”, zegt Els Gommeren van Mooimakers.