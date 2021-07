Groen licht voor restauratie orgel Sint-Pieterskerk Leerbeek

De restauratie van het orgel wordt het sluitstuk van een totale restauratie, want de voorbije drie jaar kreeg de kerk zelf een flinke opknapbeurt. De gemeente krijgt nu van Vlaanderen een subsidie van 177.000 euro voor de restauratie van het orgel. “Heel wat authentieke stukken bevinden zich vandaag veilig en wel in het PIVO in Asse. Met de subsidies gaan we een ontwerper aanstellen die het orgel in zijn originele vorm zal herstellen”, zegt burgemeester van Gooik Michel Doomst. “Al zullen er wel nog discussies volgen over wat die originele vorm precies is.”

Het orgel werd gebouwd in 1648 en is van de hand van Nicholas Le Royer. Het is één van de oudste orgels van het Pajottenland en bij uitbreiding ook van Vlaanderen. “Na 40 jaar ijveren is de restauratie eindelijk een feit. Het is een kans om dit unieke instrument in te schakelen bij onze opleidingen in de muziekacademie of bij concerten. In 2022 hopen we al ver te staan met de restauratie van het orgel”, besluit Doomst.