Groen Vilvoorde wil strijd tegen droogte aanpakken

Het watertekort en de aanhoudende droogte baart heel wat lokale besturen zorgen. Groen Vilvoorde wil dat de stad actie onderneemt. "Er is dringend nood aan meer bewustzijn en meer verantwoordelijkheid. Wachten tot het regent, dan is het te laat", zegt Vilvoords schepen voor Milieu Barbara de Bakker (Groen).

In heel wat gemeenten is momenteel een sproeiverbod van kracht en moeten inwoners zuinig omspringen met water. Volgens Groen is de toestand ook in Vilvoorde zorgwekkend. Getuige daarvan de lage tot zeer lage waterstanden die de Vlaamse Milieumaatschappij meet rondom de Zennstad. De partij wil daarom versneld werk maken van het hemelwaterplan dat door de stad werd opgesteld.

"Vilvoorde heeft in vergelijking met andere steden een hoge verhardingsgraad. We zitten dus met veel beton, klinkers en tegels. Dat gaat soms over leegstaande industriegebouwen, maar net zo goed over voortuinen die gebruikt worden als oprit of straten zonder groen,” zegt Barbara de Bakker, schepen voor Groen, “Dat kan niet zo blijven. Water moet kunnen infiltreren in de grond, anders komt het met die waterstanden nooit goed.”

Groen wil dat de hefbomen die Vilvoorde vandaag al in handen heeft, meer gaat gebruiken. “Vandaag wordt er al bij elke omgevingsvergunning gekeken naar regenwaterputten en verharding, maar we hebben een overkoepelend beleid nodig voor de hele stad", aldus de Bakker, die ook de Vilvoordenaren oproept om zuinig om te springen met water. "Sla eens een wasbeurt van de auto over of laat je tuin verwilderen zodat die het water beter bijhoudt."