Grondwaterpeil blijft laag, waterlopen treden uit oevers

Het grondwaterpeil is in bijna heel Vlaanderen aanzienlijk gestegen met dank aan de overvloedige regenval van de voorbije weken. Alleen Limburg en Vlaams-Brabant hinken nog wat achterop, maar dat is wellicht nog maar een kwestie van tijd. De keerzijde van de medaille is dan weer dat het water in onze rivieren en beken verontrustend hoog staat.

De Bellebeek in Affligem is dezer dagen één kolkende watermassa. Het heeft dan ook flink geregend de voorbije weken. En dat is goed nieuws want na de hete en krukdroge zomer van vorig jaar werd er voor gevreesd dat de waterreserves niet meer voldoende zouden worden aangevuld.

“Op vele plaatsen in Vlaanderen stijgt het grondwaterpeil”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Maar in Vlaams-Brabant is nog niet alle leed geleden. Hier en daar blijven de grondwaterstanden laag. Door de leemachtige ondergrond kan het regenwater niet snel insijpelen.”

De Vlaamse Milieumaatschappij denkt wel dat de toestand de komende weken beter wordt en dat het grondwaterpeil nog zal stijgen als er ook de komende dagen nog regen uit de lucht valt. Gevolg van de hevige regenval is dat op heel wat plekken waterlopen buiten hun oevers treden.

“Gelukkig hebben we de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in wachtbekkens en dergelijke. Die doen nu hun best, waardoor nog geen huizen bedreigd zijn. We volgen de situatie op de voet, maar hebben momenteel alles onder controle”, besluit Smet.