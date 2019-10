Grootschalige controles op vrachtwagens in Groot-Bijgaarden

In heel Europa worden deze week grootschalige politiecontroles gehouden op bussen en vrachtwagens. Daarbij wordt onder meer nagegaan of de voertuigen veilig geladen zijn en of de chauffeurs de rij- en rusttijden naleven. Vandaag werden op het parkeerterrein van Groot-Bijgaarden aan de E40 een 50-tal vrachtwagens en bussen gecontroleerd.

Bij bijna 6 procent van de ongevallen is een truck of bus betrokken, bij dodelijke ongevallen is dat 23 procent. Vaak zijn die ongelukken het gevolg van oververmoeidheid achter het stuur. Chauffeurs durven wel eens knoeien om zo de vastgestelde rij- en rusttijden te omzeilen. Maar als ze te lang rijden zonder pauzes te nemen verzwakt hun concentratie waardoor ze geregeld in de staart van een file terecht komen met alle gevolgen vandien. Ook vrachtwagens die slecht of te zwaar geladen zijn een gevaar op de weg omdat de chauffeur daardoor de controle over het stuur kan verliezen. Ook de uitstoot van de hoeveelheid stikstofoxiden en bezit of gebruik van drugs werd gecontroleerd. Precieze cijfers zijn er nog niet maar tijdens de controles in Groot-Bijgaarden vandaag werden tal van inbreuken vastgesteld.