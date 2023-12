Grootste bosuitbreiding van dit jaar in Buggenhoutbos

Op de grens van Buggenhout, Merchtem en Opwijk zijn dit weekend 31.000 bomen en struiken geplant. Het Buggenhoutbos is daardoor in één klap bijna 10 hectare groter. Het gaat om de grootste bosuitbreiding in ons land dit jaar.

Tot vorige week was er een grote lege akker aan de Schommeldreef, nu zijn er eiken, beuken en tamme kastanjes geplant. “Het is voor ons belangrijk dat het bos kan groeien. Na de Wereldoorlog was het bos ingekrompen tot 150 hectare, nu zitten we opnieuw aan 218 hectare bebossing. Wij zijn de eerste generatie die het bos opnieuw laten groeien en dat is belangrijk”, aldus provinciegouverneur Carina Van Cauter.

Vorige week was er nog protest van landbouwers uit de buurt. Zij zien goede akkergrond verloren gaan.