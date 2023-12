Nieuwe groene long op grens van Merchtem, Opwijk en Buggenhout lokt protest uit

Op de grens van Merchtem, Opwijk en Buggenhout plant het Agentschap Natuur en Bos dit weekend duizenden bomen. Het Buggenhoutbos wordt daardoor in één klap 10 hectare groter. En dat is niet naar de zin van de plaatselijke boeren, die goede landbouwgrond verloren zien gaan. Natuur en Bos valt uit de lucht, want volgens hen werden de gronden zo'n 20 jaar geleden verkocht door de Boerenbond zelf.

Nu is er aan de Schommeldreef in Buggenhout nog één grote lege akker. Maar dit weekend gaan daar zo'n tienduizend bomen in de grond. Een goede zaak, zeggen de boeren, maar het is wel te betreuren dat daar goede akkergrond voor moet wijken. “Landbouw telt even goed mee als natuur,” argumenteert Geert Van Malderen van Boerenbond. “Een hectare suikerbieten produceert meer zuurstof dan een hectare bos. Dus je kan niet zeggen dat landbouw geen natuur is.” Van Malderen benadrukt dat het protest van de landbouwers niet tegen het aanplanten van meer natuur is. “Natuur en landbouw moeten samengaan. Wij doen zelf ook aan natuurontwikkeling. Maar in dit geval doelden wij op andere, minderwaardige gronden.”

Het protest van de landbouwers verbaast het Agentschap Natuur en Bos. Want de komst van het nieuwe bos, is niet nieuw. “De gronden zijn al in 2005 aangekocht met de uitdrukkelijke bedoeling om ze te bebossen. Bovendien kochten we de gronden van de Boerenbond zelf. Vreemd dus dat ze bijna twintig jaar later die verkoop bekritiseert.”