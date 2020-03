Grote drugsvangst in Zaventem en Brussel

Bij verschillende huiszoekingen in Brussel en in de Van Parijslaan in Zaventem heeft de politie gisteren een gigantische hoeveelheid drugs aangetroffen. Dat meldt het parket van Leuven. Bij verschillende huiszoekingen werd onder meer 770 kilogram cocaïne en 600.000 euro cash geld aangetroffen. Zeven personen zijn opgepakt.

Het zou gaan om een Albanese bende die zeer professioneel te werk ging. In Zaventem viel de politie binnen in een woning in de Van Parijslaan. Ook in Brussel, Jette en Ganshoren viel de politie op verschillende adressen binnen. Naast drugs en geld werd bij de vijftiental huiszoekingen zes vuurwapens en 1.120 liter aceton aangetroffen. Vier woningen waren zodanig verbouwd dat de bende drugs en cash geld kon verstoppen achter valse wanden.

Het onderzoek wordt gevoerd door het Leuvense gerecht. Vier van de zeven opgepakte personen zijn al aangehouden, de drie andere verschijnen vandaag voor de onderzoeksrechter. De Albanese bende wordt ervan verdacht op grote schaal cocaïne te produceren. De aangetroffen drugs heeft een straatwaarde van tientallen miljoenen euro.