Grote werken aan hoogspanningslijn tussen Dilbeek en Kruibeke

Het gaat om de ruggengraat van het Belgische stroomnet , want de lijn is cruciaal voor de verdeling van elektriciteit doorheen het hele land. Eerder deze week zijn de werken begonnen in Bornem, in Antwerpen. De lijn wordt versterkt omdat we in de toekomst veel meer elektriciteit zullen verbruiken. Onder meer door de toename van elektrische wagens. De werken zijn een groot karwei. Tegen 2026 moet alles klaar zijn. “Het gaat om een lijn onder een spanning van 380.000 volt. Er komen nieuwe HTLS-geleiders”, vertelt Elia-woordvoerder Simon November. “Die dienen om nog meer elektronen over de lijn te transporteren. De bedoeling is om naar zes gigawatt te gaan op termijn, waar we nu nog maar aan drie gigawatt zitten. Als we onze maatschappij willen elektrificeren, dan zijn deze infrastructuurwerken nu eenmaal noodzakelijk.”