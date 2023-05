Gwenny De Vroe verlaat de politiek: “Tijd om mijn jeugddroom waar te maken”

Gwenny De Vroe, schepen in Kampenhout en Vlaams parlementslid voor Open VLD, neemt afscheid van de politiek. Ze stelt zich niet verkiesbaar bij de verkiezingen in 2024. De Vroe kiest volop voor haar carrière als vastgoedmakelaar. “Mijn zijn om te ondernemen is de afgelopen jaren blijven toenemen”, zegt De Vroe.

Gwenny De Vroe was amper 20 jaar toen ze in 2000 verkozen werd tot gemeenteraadslid in Kampenhout. Een jaar later werd ze schepen, toen de jongste van het land. Ze bleef tot 2012 schepen en werd het daarna in 2019 opnieuw. Sinds 2009 is ze ook Vlaams parlementslid, waar ze zich bezighield met thema’s als leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening. Maar na een carrière van 23 jaar in de politiek kiest De Vroe nu volop voor haar vastgoedkantoor in Kampenhout, waar ze sinds 2004 zaakvoerster is.

“Toen ik 20 jaar was, stapte ik met volle overtuiging in de politiek en zette ik mijn geplande carrière in de vastgoedsector on hold. Mijn droom – ondernemen – verdween naar de achtergrond om de belangen van de mensen te behartigen in de politiek”, zegt De Vroe. “Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Mijn zin om te ondernemen is de afgelopen jaren blijven toenemen.”

De Vroe zal zich in 2024 dus niet verkiesbaar stellen. “Graag stap ik met heel veel zin in een nieuwe uitdaging. Ik wens me volop te engageren in mijn eigen zaak om zo mijn jeugddroom waar te maken”, aldus De Vroe.