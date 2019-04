Hans Bonte wil 21 Vilvoordse kinderen terughalen uit Syrië

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) wil 21 kinderen met een Vilvoordse moeder of vader terughalen uit Syrië. Momenteel zitten die kinderen in erbarmelijke omstandigheden vast.

In totaal zitten ongeveer 150 Belgische kinderen vast in Syrië. Volgens Hans Bonten zjn de omstandighden waarin de kinderen worden vastgehouden niet fraai. Veel van de kinderen zijn ziek en ondervoed en onlangs is zelfs een kindje met een Vilvoordse ouder overleden, aldus Hans Bonte.

De verwaarloosde kinderen zouden zich vooral in Al-Hol bevinden, een vluchtelingenkamp dat gecontroleerd wordt door de Koerden, die wat betreft medische zorgen en voedsel voorrang geven aan Syrische kinderen.

Bont doet een oproep aan de Belgische regering om zo snel mogelijk een einde te maken aan de schrjnende toestanden. Volgens de Vilvoordse burgemeester is het niet moeilijk om de betreffende kinderen op te sporen omdat ze geïndentificeerd zijn en men weet waar ze zich bevinden.

Hans Bonte stelt voor om het B-Fast team in te schakelen. Dat is het team dat in actie komt bij rampen in het buitenland.